Ночевала в поле и странно ходит: Пропавшую в Ереване россиянку нашли, её проверят на инсульт

Пропавшую при пересадке в Ереване россиянку с деменцией нашли. По данным SHOT, 69-летняя Людмила ночевала в поле в пригороде армянской столице недалеко от аэропорта Звартноц. Она сильно обгорела на солнце и будет осмотрена неврологами, чтобы исключить инсульт.

Женщина обезвожена, но сказала сотрудникам полиции, что чувствует себя хорошо. Однако, по словам родственников, россиянка странно ходит.

Напомним, об исчезновении Людмилы стало известно сегодня. Пенсионерка должна была по прилёту в Ереван пересесть на рейс до Кишинёва, где живут её родственники, но перестала выходить на связь. Сотрудники авиакомпании, нанятые для встречи пассажирки, не разглядели её в толпе.