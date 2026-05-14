Россиянка с деменцией пропала во время пересадки в аэропорту Еревана

Россиянка пропала в аэропорту Еревана во время пересадки по пути в Кишинёв. 69-летняя Людмила Леванова прилетела в аэропорт Звартноц из Москвы рейсом FlyOne. По словам дочки Анны, после полуторачасовой пересадки она должна была отправиться к родственникам в Молдавию.

В аэропорту Еревана пропала женщина.

«В аэропорту должна была быть с сопровождением, но что-то пошло не так. Возможно, вышла в город. Далее следы теряются», — написала женщина в соцсети Threads.

Пенсионерку должны были сопроводить в транзитную зону, однако в какой-то момент она исчезла. Родные предполагают, что Людмила могла заблудиться или выйти из аэропорта в город. К поискам уже подключилось посольство России. У пропавшей россиянки деменция.

