Иностранную туристку в Стамбуле убил упавший светофор

В Стамбуле туристка из Египта скончалась после того, как на неё упал светофор. Трагедия произошла в районе Шишли. Об этом пишет агентство DHA.

«После столкновения автомобиля с опорой светофора она обрушилась на женщину», — пишет издание.

По данным СМИ, водитель автомобиля потеряла сознание за рулём (предположительно, у неё случился обморок), после чего машина врезалась в опору светофора. Конструкция рухнула прямо на 43-летнюю Асму Салах Хегази, которая в тот момент переходила дорогу.

Пострадавшую доставили в больницу с тяжёлыми травмами и кровоизлиянием в мозг, но, несмотря на усилия врачей, женщина скончалась спустя неделю. Водитель автомобиля была задержана, а затем отпущена под судебный контроль. Расследование продолжается. Турецкие власти устанавливают, была ли причина обморока связана с хроническим заболеванием или это произошло внезапно. Туристические компании Египта уже связались с семьёй погибшей для организации репатриации тела.

