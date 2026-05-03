Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 12:09

Иностранную туристку в Стамбуле убил упавший светофор

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ako photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ako photography

В Стамбуле туристка из Египта скончалась после того, как на неё упал светофор. Трагедия произошла в районе Шишли. Об этом пишет агентство DHA.

«После столкновения автомобиля с опорой светофора она обрушилась на женщину», — пишет издание.

По данным СМИ, водитель автомобиля потеряла сознание за рулём (предположительно, у неё случился обморок), после чего машина врезалась в опору светофора. Конструкция рухнула прямо на 43-летнюю Асму Салах Хегази, которая в тот момент переходила дорогу.

Пострадавшую доставили в больницу с тяжёлыми травмами и кровоизлиянием в мозг, но, несмотря на усилия врачей, женщина скончалась спустя неделю. Водитель автомобиля была задержана, а затем отпущена под судебный контроль. Расследование продолжается. Турецкие власти устанавливают, была ли причина обморока связана с хроническим заболеванием или это произошло внезапно. Туристические компании Египта уже связались с семьёй погибшей для организации репатриации тела.

Слон насмерть затоптал мужчину и раскидал машины на храмовом торжестве в Индии
Слон насмерть затоптал мужчину и раскидал машины на храмовом торжестве в Индии

Ранее сообщалось, что на юго-западе Англии, в городе Бристоль, произошёл взрыв в жилом доме, в результате которого погибли два человека. Инцидент квалифицирован как подозрительный и получил статус крупного чрезвычайного происшествия. Погибли два совершеннолетних человека, их семьи уже уведомлены. В полиции заверили общественность, что, несмотря на недавнее повышение уровня террористической угрозы в стране, произошедшее не рассматривается как теракт.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar