Слон насмерть затоптал мужчину и раскидал машины на храмовом торжестве в Индии

В индийском штате Керала слон, участвовавший в храмовом празднике, вырвался из цепей, устроил погром и затоптал насмерть мужчину. Об этом сообщает The Sun.

Животное привезли к храму в районе Ангамали, после чего оно внезапно пришло в ярость. Погибшим оказался 40-летний Вишну — тот самый человек, который привёз слона. Ещё один мужчина, Прадип, получил травмы и попал в больницу.

Во время нападения слон раскидывал автомобили и скутеры. Хаос продолжался около двух часов. Животное в итоге усыпили транквилизаторами и привязали к дереву возле храма.

Ранее Life.ru рассказал, что на свадьбе в Индии 11-летний мальчик получил тяжёлые ожоги, упав в горячую печь. Ребёнок по имени Чаман пришёл на праздник с бабушкой. В какой-то момент он подошёл к столу с угощениями и начал брать сладости. Работник по доставке еды разозлился, что мальчик несколько раз возвращается за едой, схватил его и подвёл к горячей печи.