В Индии семья с детьми насмерть отравилась арбузом с местного рынка

В Индии целая семья отравилась арбузом, полиция начала расследование. Пострадавшие скончались в больнице, врачи не смогли их спасти. Об этом пишет The Times of India. Сейчас назначены экспертизы, но специалисты уже недоумевают, как арбуз мог привести к смерти.

Трагедия случилась 26 апреля в Мумбаи. Абдулла Додаки со воей женой Насрин сели ужинать вместе с родственниками, также с ними были дочери Аиши и Зайнаб. Когда все разошлись спать, семья осталась одна и около часа ночи вчетвером съела купленный на рынке арбуз. На утро у всех началась рвота и диарея, также поднялась температура. С признаками отравления родителей с дочерьми госпитализировали.

Остальные участники застолья проснулись без симптомов недуга. Предварительно, арбуз мог быть испорчен или отравлен химикатами во время выращивания. Однако в полиции признались, что первый раз видят смерть от подобных отравлений.

