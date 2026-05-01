Готовил суп, а попал в реанимацию: Житель Челнов чудом выжил после укуса гадюки

Житель Набережных Челнов Газинур Исламов чуть не умер, собирая крапиву. Его доставили в больницу с укусом гадюки и отёком Квинке. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.

Мужчина захотел вспомнить детство и приготовить крапивный суп. За травой он отправился на картофельное поле в деревню Бакчасарай. Но сорвать листья не успел — почувствовал резкую боль. На руке появилась ранка, из которой пошла кровь. Он попытался вытереть её перчаткой и слюной, но ничего не помогало. Тут он заметил, как «ветка» под ногами зашевелилась и уползла в нору — это была змея.

Жжение усилилось, рука начала распухать. Мужчина побежал домой. Дочь наложила на руку повязку со льдом, а сын срочно повёз отца в больницу. По дороге Газинур начал задыхаться, давление подскочило до 180. Врачам он достался в тяжёлом состоянии — с отравлением змеиным ядом и отёком Квинке. В больнице мужчине ввели противоядие и заодно сняли с шеи клеща. Спустя неделю он вернулся домой живым и здоровым.

Ранее в Америке 78-летняя жительница Калифорнии умерла после того, как во время прогулки её трижды укусила гремучая змея. Врачи не смогли её спасти из-за тяжёлых последствий отравления. Произошло это в общине Редвуд-Вэлли. Женщина наткнулась на змею, и та сразу напала.