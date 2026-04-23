23 апреля, 15:56

Ярко-красный незваный гость: Москвич обнаружил в своём туалете сбежавшую змею

Житель юга Москвы нашёл змею в туалете своей квартиры

Обложка © СhatGPT

Обложка © СhatGPT

В одной из многоэтажек на юге Москвы мужчина обнаружил в туалете собственной квартиры живую змею ярко-красного цвета. Об этом пишет Telegram-канал «Москвач Новости Москвы».

В одной из многоэтажек на юге столицы мужчина обнаружил в туалете собственной квартиры змею. Видео © Telegram / «Москвач Новости Москвы»

Позже выяснилось: заползшая в уборную рептилия оказалась королевской змеёй, сбежавшей из террариума, который принадлежит другой жительнице того же дома.

Владелица беглянки предупредила соседей, что та уже успела побывать в нескольких квартирах, и призвала их не бояться, ведь эта змея не ядовита, а относится к семейству ужеобразных. В конечном счёте рептилию изловили и передали хозяйке.

Тройная доза яда и две недели в больнице: пенсионерка погибла от укуса гремучей змеи
Тройная доза яда и две недели в больнице: пенсионерка погибла от укуса гремучей змеи

Ранее сообщалось, что в московском районе Кунцево вечером 23 марта жильцы одной из квартир столкнулись с неожиданной находкой — под креслом-мешком они обнаружили небольшую красную змею. Испугавшись, семья с детьми выбежала на лестничную клетку и вызвала спасателей.

Вероника Бакумченко
