Ярко-красный незваный гость: Москвич обнаружил в своём туалете сбежавшую змею
В одной из многоэтажек на юге Москвы мужчина обнаружил в туалете собственной квартиры живую змею ярко-красного цвета. Об этом пишет Telegram-канал «Москвач Новости Москвы».
Видео © Telegram / «Москвач Новости Москвы»
Позже выяснилось: заползшая в уборную рептилия оказалась королевской змеёй, сбежавшей из террариума, который принадлежит другой жительнице того же дома.
Владелица беглянки предупредила соседей, что та уже успела побывать в нескольких квартирах, и призвала их не бояться, ведь эта змея не ядовита, а относится к семейству ужеобразных. В конечном счёте рептилию изловили и передали хозяйке.
Ранее сообщалось, что в московском районе Кунцево вечером 23 марта жильцы одной из квартир столкнулись с неожиданной находкой — под креслом-мешком они обнаружили небольшую красную змею. Испугавшись, семья с детьми выбежала на лестничную клетку и вызвала спасателей.
