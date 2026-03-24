В Москве змея свинтила от соседей и перепугала семью с детьми

Вечером 23 марта жители квартиры в Кунцево в Москве пережили настоящий шок. Обнаружив под креслом-мешком небольшую красную змею, родители с детьми в панике выбежали на лестничную клетку и вызвали спасателей. О произошедшем они рассказали интернет-изданию «Подмосковья сегодня».

Прибывшие специалисты поймали пресмыкающееся и посадили в банку. Выяснилось, что это маисовый полоз — неядовитая североамериканская змея, которую часто содержат дома как декоративную. Как позже выяснилось, она сбежала из террариума соседей.

«Напугала нашу семью страшно. Обнаружили змею под кресло-мешком, когда его передвигали. Потом узнали, что это змея соседей, сбежала из террариума. Теперь не знаем, как жить, мало ли что ещё может сбежать», — рассказала хозяйка квартиры Наталья.

Женщина намерена добиваться выселения владельцев экзотических питомцев и планирует обратиться в правоохранительные органы.

