Россиянам рассказали, как не угодить «в зубы» проснувшихся ядовитых гадюк

С наступлением весны в лесах, парках и пригородных зонах начинают появляться вышедшие из зимней спячки змеи, среди них есть виды, представляющие серьёзную опасность для человека, предупредил старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц. По его словам, в средней полосе России встречаются ядовитые гадюки.

Их укус может вызвать резкую боль, отёк, слабость, головокружение и нарушения координации. Поэтому при укусе важно сохранять спокойствие, так как паника ускоряет распространение яда, ограничить подвижность и приподнять укушенную конечность выше уровня сердца. Нельзя разрезать или высасывать рану. Следует наложить тугую, но не перекрывающую кровоток повязку и немедленно вызвать скорую помощь.

Чтобы снизить риск укуса, необходимо носить закрытую обувь и длинные штаны при прогулках в лесу, внимательно смотреть под ноги и на поваленные брёвна, где змеи любят греться. Ни в коем случае нельзя пытаться их ловить или убивать, большинство укусов происходят именно при попытке контакта.

«Помните, что своевременное оказание помощи и соблюдение правил безопасности делают риск укуса значительно менее опасным», — подчеркнул кандидат ветеринарных наук в интервью «Газете.ru».

К слову, с приходом тепла и на дачах могут появиться змеи. Чтобы этого избежать, нужно убрать сухую траву, мусор, камни и кусты, где змеи устраивают гнёзда. Участок должен быть чистым, продуваемым и просматриваемым, траву нужно косить.