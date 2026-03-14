Дачникам назвали лучшие способы отпугнуть змей со своего участка

С приходом тепла на дачах могут появиться змеи, предупредил технолог компании по уничтожению опасных вредителей Андрей Соколов. Чтобы этого избежать, нужно убрать сухую траву, мусор, камни и кусты, где змеи устраивают гнёзда. Участок должен быть чистым, продуваемым и просматриваемым, траву нужно косить.

Кроме того, важно лишить змей кормовой базы: грызунов и лягушек. Для этого следует не допускать заболоченности и проводить обработку от мышей, которые активизируются весной. Любые доступные средства от грызунов помогут снизить риск появления змей, подчеркнул собеседник URA.ru.

