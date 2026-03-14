14 марта, 14:05

Россиянам дали инструкцию, как спастись от залетевшей в окно летучей мыши

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

С наступлением тепла в Москве просыпаются летучие мыши, которые могут залетать в квартиру. Эксперт по безопасности Эдуард Халилов советует в таком случае сначала увести детей в другую комнату, затем широко открыть окна — скорее всего, зверёк вылетит сам.

Если мышь ранена, надевайте перчатки и закрывайте кожу, чтобы она не поранила вас. Можно поместить незваного гостя в ведро и вынести на улицу или вызвать спасателей. Если мышь спряталась, с помощью длинного предмета заставьте её вылететь.

Клещи проснулись! Как защититься от опаснейших инфекций
Клещи проснулись! Как защититься от опаснейших инфекций

Ветеринар Михаил Шеляков напоминает: летучие мыши — переносчики бешенства и других инфекций. Если животное стало ласковым и лезет в руки — это тревожный признак. Голыми руками трогать её нельзя. Если же мышь укусила, нужно срочно ехать в травмпункт.

«Там поставят диагноз с кодом W55 (укус или удар млекопитающим) и пропишут иммуноглобулины», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

Энтомологи предрекли колоссальное нашествие комаров в России этой весной
Энтомологи предрекли колоссальное нашествие комаров в России этой весной

Ранее «Бэтмен» Биря спросонья залетел в квартиру москвички и устроил переполох. По словам очевидцев, хозяйка квартиры сильно испугалась неожиданного гостя и вызвала спасателей. Пока службы ехали на место, летучая мышь спряталась в комнате, женщина не смогла самостоятельно её найти.

