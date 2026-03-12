«Бэтмен» Биря спросонья залетел в квартиру москвички и устроил переполох

В Москве проснулись летучие мыши — первую в этом сезоне нашли в квартире пенсионерки в районе Щукино. Животное залетело в окно дома на улице Маршала Бирюзова. Об этом пишет телеграм-канал «Спасатели СпасРезерв».

По словам очевидцев, хозяйка квартиры сильно испугалась неожиданного гостя и вызвала спасателей. Пока службы ехали на место, летучая мышь спряталась в комнате, женщина не смогла самостоятельно её найти.

Через некоторое время крылатого обнаружили в рукаве пальто — там он укрылся от испуга. Прибывшие спасатели аккуратно забрали животное и передали его в центр реабилитации.

Ранее Life.ru писал, что массовое пробуждение ужей и гадюк в столице начнётся только после того, как установится тёплая погода с температурой воздуха выше 8–10 градусов. Людей змеи не ищут и контакта с ними избегают, однако им жизненно необходимо находить открытые пространства, хорошо освещаемые солнцем.