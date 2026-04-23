Тройная доза яда и две недели в больнице: пенсионерка погибла от укуса гремучей змеи

В Америке 78-летняя жительница Калифорнии скончалась после того, как её трижды укусила гремучая змея во время прогулки. Медики не смогли спасти пациентку из-за тяжёлых последствий интоксикации. Об этом сообщило издание Los Angeles Times.

Инцидент произошёл 8 апреля в общине Редвуд-Вэлли в штате Калифорния. Во время прогулки женщина столкнулась с гремучей змеёй, которая сразу перешла в атаку. Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение, однако состояние быстро ухудшилось из-за попадания в организм большого количества яда. У пациентки развилось диссеминированное внутрисосудистое свёртывание крови, а также тяжёлая интоксикация, что резко осложнило лечение.

Несмотря на усилия врачей, спустя два дня после нападения женщина скончалась. Отмечается, что этот случай стал уже третьим смертельным нападением змей в Калифорнии с начала года. Увеличение числа подобных инцидентов связывают с аномально тёплой погодой, из-за которой змеи стали чаще выходить к людям.

