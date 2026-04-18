18 апреля, 06:07

Кошмар на свадьбе: Повар в ярости швырнул ребёнка в горящий тандыр из-за сладостей

В Индии сотрудник кейтеринга бросил 11-летнего мальчика в раскалённую печь

Обложка © Nano Banana / Life.ru

На свадебном торжестве в Индии 11-летний мальчик получил тяжёлые ожоги после падения в раскалённую печь. О происшествии 17 апреля сообщил телеканал NDTV.

Ребёнок по имени Чаман пришёл на мероприятие вместе с бабушкой. В какой-то момент он подошёл к столу с угощениями и начал брать сладости. Сотрудник кейтеринга разозлился из-за того, что мальчик возвращался за едой несколько раз. Мужчина схватил его и подвёл к горячей печи.

Во время попытки освободиться ребёнок не удержался. В итоге он сорвался и оказался прямо в раскалённом тандыре. Гости услышали крики и сразу бросились на помощь. Пострадавшего вытащили, однако к тому моменту он получил серьёзные ожоги по всему телу. Мальчика доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как критическое.

После инцидента работник скрылся. В настоящее время полиция ведёт его розыск.

Бракованный брак: Невеста подала на развод спустя три минуты после свадьбы из-за одного слова жениха

Ранее в США трагическая случайность перед свадьбой обернулась тяжёлым диагнозом для 31-летней женщины. Автомобиль Мелиссы Адамс остановился на светофоре, когда в него на высокой скорости врезалась другая машина. После столкновения пострадавшую доставили в больницу. В организме женщины обнаружили множественные новообразования, о которых она ранее не знала.

Милена Скрипальщикова
