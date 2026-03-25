Бракованный брак: Невеста подала на развод спустя три минуты после свадьбы из-за одного слова жениха
В Кувейте брак распался через три минуты после регистрации
© Shutterstock / FOTODOM / galka3250
В Кувейте зафиксировали один из самых коротких браков: пара развелась всего через три минуты после регистрации. Историю опубликовало издание Daily Star.
Сразу после обмена клятвами молодожены направились к выходу, но невеста споткнулась. Жених отреагировал резко и назвал её «дурой». Этого оказалось достаточно, чтобы девушка немедленно потребовала развода прямо в загсе — и получила его.
История быстро разошлась по соцсетям. Многие пользователи поддержали девушку, посчитав, что подобное поведение в первый же день супружества — тревожный сигнал.
Ранее в американском штате Индиана, 66-летнего мужчину взяли под стражу буквально за считанные минуты до того, как он должен был сказать «да» на своей свадьбе. Как выяснилось, жених оказался в центре криминальной драмы. Он, будучи зарегистрированным преступником, не имел права жениться и, более того, подделал необходимые документы.
