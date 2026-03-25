Свадебный бум по календарю: Названы самые популярные красивые даты 2026 года

Около 12,5 тысячи пар планируют зарегистрировать брак в Москве в красивые даты 2026 года. Речь идет о днях с повторяющимися или зеркальными сочетаниями цифр.

Как рассказала начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева, особенно востребованы даты с шестерками. Такие числа будущие молодожены выбирают из-за того, что их легко запомнить и они эффектно смотрятся в документах.

Ближайшей красивой датой станет 26 марта. В этот день в столице собираются пожениться около 500 пар.

В число самых популярных дней до конца года вошли 16 июня и 26 августа. Несмотря на то что это вторник и среда, на каждую из этих дат запланировано более 600 церемоний.

По данным управления ЗАГС, более 4 тысяч семей до конца года создадут именно 26-го числа разных месяцев. Еще около 2 тысяч пар выбрали 6-е число, а порядка 1,5 тысячи — 16-е.

Ранее в Москве открыли дополнительные слоты для регистрации в самые востребованные дни. Кроме того, в отдельные даты дворцы бракосочетания продлят работу, чтобы принять больше желающих.