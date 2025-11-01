Пары массово бронируют даты 06.06.2026 и 08.08.2026 для свадеб, но какую энергетику несут эти дни

Недавно в СМИ начали мелькать новости, что москвичи разобрали все красивые даты для свадеб. Причём сделали это, как водится, в другом культурном городе, лишив местных возможности заключить брак во дворце в «ангельское число». Но не всё так просто. Дни, разобранные жителями столицы, могут повлиять на их брак совсем не так, как им бы хотелось. Такова магия дуальных чисел, дисциплина, которую изучает нумерология. В материале расскажем, что стряслось и какие энергетические профили у дат.

Правда ли, что дата свадьбы 26.06.2026 укрепит семью? Есть ли какие-то альтернативы этой дате? Фото © Shutterstock / FOTODOM / SmartPhotoLab

«Уникальные цифровые сочетания таят в себе опасность. Одни комбинации могут улучшить жизнь влюблённых, задать позитивный вектор развития событий на дальнейшую жизнь, а другие действуют разрушительно», — говорит нумеролог и экстрасенс Андрей Харрис. Но не всё потеряно: некоторые числа реально могут принести в семью благополучие. Число 3. «Наделяло семью богатством, дорогим домом, большим количеством детей и внуков, его выбирали те, кто хотел крепкую и большую семью с большим достатком» , — сказал эксперт.

, — сказал эксперт. Число 14. Его использовали, если в браке долго не появлялись дети. Так благословляли зачатие. Это число под покровительством ангелов, поэтому проблемы с бесплодием не беспокоили тех, кто сыграл свадьбу 14 марта любого года.

Идеальная дата свадьбы для ведьм и колдунов

Экстрасенс рассказал нам, что было в нумерологии и неблагополучное цифровое значение. Это число 15. Верных супругов оно сбивало с пути, те начинали флиртовать на стороне, подчас даже изменяли. Независимо от своего желания — такая уж цифровая магия. Но для свадьбы колдуна с ведьмой 15-е идеально подходило. Получался такой оккультный открытый полиаморный брак.

Энергетика даты 26.06.2026

Какая энергетика у 26.06.2026, самой популярной даты для питерских московских свадеб? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Face Stock

Вот что Харрис сказал по поводу этой даты: «666 — особенный код, который очень загрязнён современной эзотерической культурой и народными суевериями. Ему приписывают связь с самим Дьяволом, и он явно не про семью». Кажется, с энергетикой даты 26.06.2026 теперь всё понятно. Тут прямо считывается пресловутое страшное число. Но в этой дате три двойки. Такая комбинация символизирует защиту, а человек, у которого три двойки в дате рождения, — превосходный, верный семьянин.

Энергетика даты 06.06.2026

А вот энергетика 06.06.2026, — она какая? Дьявольская или всё же есть шанс спасти брак? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Emotions studio

Старое доброе 666 есть и в этой дате... Но нумеролог рассказал Life.ru, что на самом деле шестёрка — покровитель любви. Поэтому жениться шестого числа можно и нужно. Через эту цифру вас опекает архангел Рафаил. Он укрепляет узы брака, искореняет пороки... Но не в этом случае. Мы имеем дело не просто с шестым июня.

«Если же посмотреть глубже, то большинство магических трактатов приводят три цифры шесть к числу 18. Это код энергий Луны и астрального мира. Её энергии максимально непредсказуемы», — говорит эксперт. Луна покровительствует бракам, где партнёры друг друга сильно любят и растворяются друг в друге. Если у вас есть малейший корыстный мотив из серии «мне достанется её машина», астральные сущности превратят такой союз в сущий ад.

Энергетика даты 08.08.2026.

По своей нумерологической энергетике число 08.08.2026 оказалось самым нейтральным. Фото © Shutterstock / FOTODOM / cellistka

А вот и дата, занявшая почётное третье место, 08.08.2026. Самое нейтральное число из тех, что выбрали влюблённые парочки. Кто женится восьмого августа в следующем году — для вас хорошие новости. Сложение двух восьмёрок даёт число 16, а за ним стоят такие позитивные качества, как: честность, высокая интуиция, гуманность, ответственность, научный склад ума, эрудиция. Во-первых, брак будет организован по уму, во-вторых — вдруг родится новый IT гений?

08.08.2026 — выглядит более привлекательным. Здесь вы скрепите узы силами бесконечности, зафиксируете своё решение на весах «Стражей Кармы». 2026 год в сумме даёт число 10, а это цифра кармического колеса. Хочешь не хочешь, а получишь кармические отношения, и бежать будет некуда. Так что подходите к выбору даты свадьбы максимально осознанно. Андрей Харрис Нумеролог, экстрасенс