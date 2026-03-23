23 марта, 09:19

Полиция вломилась на свадьбу, когда вскрылась ужасающая правда о женихе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Ageev

В американском штате Индиана, 66-летнего Брэдли Армстронга взяли под стражу буквально за считанные минуты до того, как он должен был сказать «да» на своей свадьбе. Об этом сообщает People.

Свадебная церемония в здании суда округа Ла-Порт обернулась скандалом, когда в самый разгар торжества в зал ворвались представители правоохранительных органов. Сержант Свенсон и помощник шерифа Райан шокировали присутствующих заявлением: «Церемония не может продолжаться!» Как выяснилось, жених оказался в центре криминальной драмы. Он, будучи зарегистрированным преступником, не имел права жениться и, более того, подделал необходимые документы.

В мае 2002 года Армстронга обвинили в растлении детей. Он получил семь лет условно с испытательным сроком такой же продолжительности.

В Москве вынесли приговор педофилу, который год растлевал падчериц

Ранее в Санкт-Петербурге задержали супругов-педофилов, которые насиловали собственных детей и снимали с ними порнографию. Пару сдала их 15-летняя дочь. Отец семейства попытался скрыться, но был задержан. Извращенцы помещены под стражу.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Наталья Демьянова
