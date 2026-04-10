Девушка попала в ДТП перед свадьбой и узнала о смертельном диагнозе

В американском штате Алабама 31-летняя невеста попала в ДТП прямо перед свадьбой и после обследования узнала о раке четвёртой стадии. Об этом сообщает People.

Дорожное происшествие произошло с автомобилем Мелиссы Адамс, который остановился на светофоре. В машину женщины на полной скорости въехал другой автомобиль. После столкновения пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где врачи назначили компьютерную томографию.

Результаты сканирования выявили в организме множественные новообразования, о существовании которых пациентка ранее не подозревала. Позднее ей диагностировали саркому из фолликулярных дендритных клеток — редкое онкологическое заболевание, поражающее лимфатическую систему.

Несмотря на тяжёлый диагноз и резкое изменение планов, женщина и её жених не стали переносить церемонию и официально оформили брак на следующий день. Адамс рассказала, что длительное время испытывала боли и дискомфорт, однако связывала их с уже имеющимся аутоиммунным заболеванием.

