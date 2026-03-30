Свадебный обман на миллион: Петербурженка обокрала невест и получила суровый приговор

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Елене Константиновой, обвиняемой в серии мошенничеств с свадебными платьями. Ей назначили 4 года принудительных работ с удержанием части зарплаты в доход государства. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

По данным суда, женщина предлагала услуги по перепродаже б/у свадебных платьев и аксессуаров. Она заключала договоры с клиентами и выдавала чеки, создавая видимость законной деятельности, однако выполнять обязательства не собиралась.

Получив вещи и деньги, Константинова не возвращала имущество владельцам и распоряжалась им по своему усмотрению. В результате было похищено 45 платьев и аксессуаров, а также деньги за «услуги». Общий ущерб превысил 1,2 миллиона рублей.

