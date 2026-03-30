В Красноярске двое сотрудников сети украли более 250 кг готовой еды со склада

В Красноярске двое сотрудников обвиняются в систематическом хищении готовых блюд со склада крупной торговой сети. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Следствие установило, что один из фигурантов, работавший кладовщиком, предложил коллеге схему хищения. Его напарник трудился водителем-экспедитором и занимался развозом продукции по торговым точкам. По версии правоохранителей, мужчины использовали служебное положение. Во время погрузки готовых блюд они дополнительно загружали коробки с продукцией в автомобиль. Далее похищенное делили между собой и вывозили за пределы склада. В перечень попали салаты, картофельные гарниры, мясные и рыбные блюда, а также плов и другая продукция.

«В октябре-ноябре прошлого года злоумышленники 7 раз вывозили по несколько коробок еды. Общий вес похищенных салатов, котлет, жареной рыбы, курицы, плова и других блюд составил 254 кг, ущерб – более 60 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Фигурантам вменяется кража, совершённая организованной группой. Им может грозить до 10 лет лишения свободы. Пока обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

