В Италии из гроба украли голову убитой модели Памелы Генини

В Италии расследуют шокирующее происшествие на кладбище, где из гроба убитой модели пропала голова. Об этом сообщило издание The New York Post.

«Памела Генини, 29-летняя модель и предпринимательница, которая также появлялась на реалити-шоу в Италии, была зарезана на своем балконе в Милане в октябре прошлого года», — говорится в материале.

Нарушение покоя обнаружили сотрудники кладбища во время подготовки к захоронению. Они заметили, что крышка гроба закреплена ненадёжно и имеет следы повреждений. После вскрытия выяснилось, что у погибшей отсутствует часть тела.

Правоохранительные органы предполагают, что к инциденту могли быть причастны несколько человек. При этом мотивы преступления остаются неизвестными. Действия злоумышленников квалифицированы как надругательство над телом и кража останков. За подобные деяния в Италии предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что российско-индийская модель и инфлюэнсер Моника Кабир оказалась в центре скандала после инцидента во время съёмок рекламного ролика в столице Бангладеш. Она несколько раз ударила пожилого прохожего, который якобы к ней приставал.