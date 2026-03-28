В Европе украли грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat
Обложка © GPTChat
В Европе неизвестные похитили грузовик с 12 тоннами шоколадных батончиков KitKat — это почти 414 тысяч штук. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на компанию Nestle.
Грузовик следовал с завода в Италии и направлялся в Польшу, но во время транспортировки был угнан.
В компании Nestle предупредили, что кража может привести к дефициту батончиков KitKat на полках магазинов. Масштаб пропажи оценивается как один из крупнейших в истории хищений кондитерских изделий в Европе. Правоохранительные органы разыскивают как сам грузовик, так и похищенный товар, следуя «по сладкому следу».
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.