В Европе украли грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat

В Европе неизвестные похитили грузовик с 12 тоннами шоколадных батончиков KitKat — это почти 414 тысяч штук. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на компанию Nestle.

Грузовик следовал с завода в Италии и направлялся в Польшу, но во время транспортировки был угнан.

В компании Nestle предупредили, что кража может привести к дефициту батончиков KitKat на полках магазинов. Масштаб пропажи оценивается как один из крупнейших в истории хищений кондитерских изделий в Европе. Правоохранительные органы разыскивают как сам грузовик, так и похищенный товар, следуя «по сладкому следу».

