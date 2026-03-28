28 марта, 15:45

В Европе украли грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat

Обложка © GPTChat

Обложка © GPTChat

В Европе неизвестные похитили грузовик с 12 тоннами шоколадных батончиков KitKat — это почти 414 тысяч штук. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на компанию Nestle.

Грузовик следовал с завода в Италии и направлялся в Польшу, но во время транспортировки был угнан.

В компании Nestle предупредили, что кража может привести к дефициту батончиков KitKat на полках магазинов. Масштаб пропажи оценивается как один из крупнейших в истории хищений кондитерских изделий в Европе. Правоохранительные органы разыскивают как сам грузовик, так и похищенный товар, следуя «по сладкому следу».

Мошенники убедили 14-летнюю девочку оставить ключ в горшке и украли 18 млн
Мошенники убедили 14-летнюю девочку оставить ключ в горшке и украли 18 млн

Ранее Life.ru рассказывал, как семейная пара из Германии за 10 лет наворовала из паркоматов монет почти на 2 миллиона евро. Лишь в ноябре 2025 года банк сообщил о подозрительных операциях. Теперь прокуратура требует вернуть деньги.

