Супруги в Германии украли из паркоматов €1,9 млн монет за десять лет

В Германии супружеская пара обвиняется в масштабной краже денег из парковочных автоматов. За более чем десять лет им удалось похитить около €1,9 млн, сообщает Bild.

Главным фигурантом дела стал 40-летний сотрудник города Кемптен, который имел доступ к обслуживанию паркоматов. Его 38-летняя жена, по версии следствия, помогала ему в реализации преступной схемы.

Схема действовала годами: мужчина опустошал автоматы и перенаправлял часть выручки. Всего речь идёт как минимум о сотнях эпизодов. Похищенные средства зачислялись на счета или переводились в подарочные ваучеры через супермаркеты, что позволяло скрывать их происхождение.

Мошенничество вскрылось в ноябре 2025 года после того, как банк сообщил о подозрительных операциях. Следователи вышли на пару, оба были арестованы и с тех пор находятся под стражей.

Несмотря на истечение срока давности по части эпизодов, прокуратура требует конфискации незаконно полученных средств. После раскрытия схемы власти города усилили контроль: замки на автоматах заменили, а их обслуживание передали сторонней компании.

