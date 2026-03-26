Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Самый неудачливый вор года украл компьютер за 200 тысяч, поскользнулся и разбил его — видео

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

В Стерлитамаке мужчина попытался украсть дорогостоящую технику из компьютерного клуба, но сохранить добычу не смог. Неудачная кража попала на видео, опубликованное Telegram-каналом SHOT.

В Башкортостане вор разбил похищенный системный блок, поскользнувшись на лестнице. Видео © SHOT

Ночью злоумышленник проник в компьютерный клуб на улице 7 ноября и вынес системный блок стоимостью около 200 тысяч рублей. Однако, спускаясь по лестнице, он поскользнулся и упал — техника разбилась. Вор скрылся с места происшествия ни с чем.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, подозреваемый объявлен в розыск.

Девушка-курьер украла сейф с миллионами во Владивостоке, обманув ребёнка
До этого в Москве пенсионерка стала жертвой телефонных аферистов, лишившись 18 миллионов рублей. Злоумышленники использовали классическую схему с «легендой» о необходимости заменить ключи от домофона в подъезде. Неизвестный позвонил женщине, представившись сотрудником управляющей компании, и попросил назвать код из СМС для оформления замены.

