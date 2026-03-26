Самый неудачливый вор года украл компьютер за 200 тысяч, поскользнулся и разбил его — видео

В Стерлитамаке мужчина попытался украсть дорогостоящую технику из компьютерного клуба, но сохранить добычу не смог. Неудачная кража попала на видео, опубликованное Telegram-каналом SHOT.

Ночью злоумышленник проник в компьютерный клуб на улице 7 ноября и вынес системный блок стоимостью около 200 тысяч рублей. Однако, спускаясь по лестнице, он поскользнулся и упал — техника разбилась. Вор скрылся с места происшествия ни с чем.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, подозреваемый объявлен в розыск.

