Аферисты похитили у пенсионерки ₽18 млн под видом замены ключей от домофона

В Москве 75-летняя женщина отдала мошенникам 18 миллионов рублей, поверив в «легенду» о необходимости заменить ключи от домофона в подъезде дома. Детали истории публикует столичная прокуратура. Незнакомец позвонил пенсионерке, представился работником управляющей компании и попросил код из СМС, чтобы оформить замену ключей.

«После этого, как чаще всего бывает в подобных случаях, ей позвонил уже «специалист» финансовой структуры, который якобы обнаружил взлом её аккаунта на «госуслугах» и оформление доверенности от её имени для перевода денежных средств якобы для спонсирования противоправных действий», — уточнили в прокуратуре.

Женщина испугалась. Ей тут же предложили «исправить» ситуацию. Мошенники от лица «финансовой структуры» убедили жертву в необходимости обновить лицевой счёт в налоговой, а также «проверить» все накопления. Пенсионерка поверила звонившим и сама рассказала, сколько у неё сбережений, и какие акции она приобрела. Москвичка сняла все деньги и частями передала их приезжавшим курьерам, уверенная, что после «проверки» все средства ей вернут. В общей сложности аферисты украли 18 миллионов рублей.

Ранее Life.ru писал, что мошенники начали использовать онлайн-игры для обмана геймеров, в частности маскируясь под «администрацию». Всё начинается с того, что неизвестный пишет в Telegram пользователю. Он называет себя администратором площадки и убеждает пройти «аутентификацию» для получения статуса игрока. Затем аферист присылает ссылку и просит с ним связаться. После этого он убеждает «включить экран», что помогает попасть в банковские приложения.