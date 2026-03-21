Мошенники крадут деньги у геймеров, убеждая пройти «аутентификацию»

В России мошенники начали использовать онлайн-игры для обмана геймеров, в частности маскируясь под «администрацию». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Всё начинается с того, что неизвестный пишет в Telegram участнику онлайн-игры. Он называет себя администратором площадки и убеждает пройти «аутентификацию» для получения статуса игрока. Затем аферист присылает ссылку и просит с ним связаться. Потенциальная жертва ведётся, звонит злоумышленнику, который во время беседы просит включить экран, зайти в приложения — даже банковские. Тут же геймеру приходят СМС, уже с помощью которых происходит списание денег.

Правоохранители предупреждают, что никогда нельзя вступать в переписку с незнакомцами, даже если они представляются значимыми для вас лицами. Кроме того, не следует выполнять удалённо никакие их просьбы и разглашать собственные данные.

Ранее сообщалось, что выявлена новая схема обмана, нацеленная на пользователей онлайн-площадок. Злоумышленники получают доступ к профилям и используют данные о заказах для дальнейших действий. Аферисты изучают историю просмотров и заказов. Особенно часто их интересуют редкие позиции: медицинская техника, товары для животных или нестандартные детали. После этого потенциальной жертве звонят. Собеседник представляется частным продавцом или сотрудником небольшого магазина и предлагает именно тот товар, который человек недавно искал, но значительно дешевле рынка.