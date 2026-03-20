Школьница из окна выбросила мошенникам рюкзак с 1 млн рублей, поверив в «ДТП с матерью»
Шестиклассница поверила в аварию с матерью и отдала мошенникам более 1,1 млн рублей
В Калининском районе Санкт-Петербурга шестиклассница стала жертвой телефонных аферистов. 5 марта днём злоумышленники убедили девочку, что её мать попала в ДТП, и потребовали деньги на лечение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
Школьница выбросила из окна квартиры рюкзак с 1 184 000 рублей. О случившемся в полицию 10 марта сообщил отец девочки. В итоге в регионе возбуждени уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Ранее Life.ru рассказывал о взрыве в московском отделении Россельхозбанка, который произошёл днём 19 марта. По предварительным данным, его устроил подросток, получивший ожоги и осколочные ранения. Оказалось, что его «вели» украинские мошенники.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.
Обложка © GigaChat