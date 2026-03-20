Школьница из окна выбросила мошенникам рюкзак с 1 млн рублей, поверив в «ДТП с матерью»

В Калининском районе Санкт-Петербурга шестиклассница стала жертвой телефонных аферистов. 5 марта днём злоумышленники убедили девочку, что её мать попала в ДТП, и потребовали деньги на лечение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.