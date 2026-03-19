Украинские мошенники «вели» подростка во время подрыва банка в Москве
Обложка © Telegram / SHOT
16-летний подросток, устроивший взрыв в отделении Россельхозбанка в Москве, находился на связи с украинскими кураторами. Незадолго до происшествия он около 10 минут разговаривал по телефону у входа в здание. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Юноша зашёл внутрь и поджёг банкомат. Когда парень выбежал на улицу, он дождался детонации, снял происходящее на телефон и скрылся. В результате взрыва выбиты окна и повреждён вход в отделение.
Напомним, взрыв произошёл в отделении Россельхозбанка на севере Москвы днём 19 марта. В результате выбиты окна, разрушен предбанник отделения. На месте работают экстренные службы. У подростка-подрывника ожоги и осколочные ранения.
