Появилось первое видео с места взрыва в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского. Кадры публикует телеграм-канал Baza.

Первые кадры после взрыва. Видео © Telegram/ BAZA

На месте происшествия работают экстренные службы. Территория вокруг здания оцеплена, доступ для посторонних ограничен.

Напомним, что по предварительной информации, речь идёт о подрыве, совершённом «жертвой мошенников». Мужчина выбежал из банкомата незадолго до детонации. Информации о пострадавших пока нет.