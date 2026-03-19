Мощный взрыв прогремел в Хабаровске. Как пишет Amur Mash, участник конфликта на улице Промышленной убегал от преследователей и бросил им под ноги предмет, похожий на гранату.

В результате никто не пострадал, но повреждены четыре машины, на асфальте осталась воронка. В полиции уже сообщили, что виновник взрыва задержан.

«В Хабаровске задержан злоумышленник, который в ходе конфликта взорвал неустановленный предмет на одной из улиц краевого центра. В результате никто не пострадал. Мужчина задержан, доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств», – говорится в сообщении УМВД Хабаровского края.