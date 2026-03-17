Гендер-пати в Раменках напугало местных жителей сильным взрывом

Сильный взрыв в одном из районов Москвы переполошил местных жителей. Источником шума оказалось празднование гендер-пати, сообщает SHOT.







Громкий взрыв в Раменках напугал местных жителей и стал главной темой в домовых чатах. Как отметила одна из горожанок, от мощного хлопка «подскочила» даже почти глухая бабушка.

Самостоятельное расследование жителей длилось недолго: спустя пару минут после хлопка в небо поднялось голубое облако дыма. Причина переполоха — гендер-пати. Однако праздник пришёлся по душе далеко не всем: местные жители остались недовольны произошедшим.

Ранее необычное гендер-пати в Калужской области обернулось уголовным делом. Инцидент произошёл в деревне Стрелковка Жуковского района — у мемориального комплекса «Родина маршала Георгия Жукова». Мужчина вместе с беременной супругой и двумя детьми решил узнать пол будущего ребёнка прямо у памятника. Для этого семья распылила два баллона с синим дымом. Теперь вся область знает, что семья ожидает мальчика — часть пигмента осела на постамент мемориала, что быстро вызвало возмущение местных жителей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об осквернении мемориальных сооружений, посвящённых защитникам Отечества.