Мальчик или уголовное дело? В Калужской области оригинально отметили гендер-пати

Необычное гендер-пати в Калужской области обернулось уголовным делом. Инцидент произошёл в деревне Стрелковка Жуковского района — у мемориального комплекса «Родина маршала Георгия Жукова». Об этом рассказали в СК по региону.

Мужчина вместе с беременной супругой и двумя детьми решил узнать пол будущего ребёнка прямо у памятника. Для этого семья распылила два баллона с синим дымом. Теперь вся область знает, что семья ожидает мальчика — часть пигмента осела на постамент мемориала, что быстро вызвало возмущение местных жителей.

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об осквернении мемориальных сооружений, посвящённых защитникам Отечества. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности участников происшествия.

Ранее в Биробиджане сожгли памятник святым Петру и Февронии Муромским, установленный на территории кафедрального собора. Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники МЧС, однако монумент получил серьёзные повреждения.