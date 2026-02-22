Милонов назвал проведение гендер-пати «кривлянием и копированием»

Зампред комитета Госдумы Виталий Милонов назвал гендер-пати — вечеринки с объявлением пола будущего ребенка — «кривлянием» и бездумным копированием американских привычек. По его мнению, россияне не должны перенимать традиции других стран. Милонов считает, что в России родители сами решают, сообщать ли пол ребенка заранее, и чаще предпочитают держать это в секрете.

«Мне эта традиция видится очередным проявлением кривляния и бездумным копированием американских каких-то привычек. Вы ещё начните отмечать День благодарения!» — цитирует Милонова ТАСС.

Гендер-пати появились в США в начале XXI века. На таких вечеринках будущие родители и гости узнают пол ребёнка через торт, конфетти, дым или другие сюрпризы, подготовленные доверенными лицами на основе информации от врача.

Напомним, что Милонов также выступает против Деня святого Валентина, так как считает его празднование «пошловатым». Он призвал мужчин не дарить 14 февраля женщинам огромные букеты из роз и больших плюшевых мишек.