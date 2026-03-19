«Конец близок»: В КНР высмеяли американцев, принявших взрыв метеорита за ядерный удар Ирана

Над США взорвался семитонный метеорит, вызвав панику — жители десяти штатов приняли грохот за ядерный удар Ирана. Об этом сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на китайское издание Sohu.

Двухметровый астероид ворвался в атмосферу с огромной скоростью и разрушился над Огайо. Мощность взрыва, по данным NASA, достигла 250 тонн в тротиловом эквиваленте. Ударная волна сотрясла дома, огненный шар осветил небо, а грохот разнёсся по десяти штатам.

На фоне войны США и Израиля с Ираном многие американцы решили, что началась ядерная атака. На улицах начался хаос: люди прятались в подвалах, уезжали на машинах или просто замирали в ужасе, обхватив голову. Паника утихла только после официального разъяснения NASA.

Китайские журналисты отмечают, что за этой ложной тревогой стоит настоящий страх общества. Пока Пентагон запрашивает 200 миллиардов на подготовку вторжения в Иран, нервы на пределе у всей страны.

«На этот раз это была ложная тревога, но повезёт ли вам в следующий раз?», — задаются вопросом в Китае.

Ранее Life.ru рассказывал, что над американским штатом Огайо взорвался метеорит мощностью в 250 тонн тротила. Небесное тело весило около семи тонн, а его диаметр составлял 1,8 метра. Момент взрыва попал на видео. Разрушившись в полёте, космический булыжник вызвал мощный воздушный взрыв.