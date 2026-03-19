Взрыв произошёл в отделении Россельхозбанка на севере Москвы
Обложка © Telegram / SHOT
Взрыв произошёл в отделении Россельхозбанка на севере Москвы, пишет Mash. Предварительно снова речь идёт о подрыве, совершённом «жертвой мошенников».
По данным телеграм-канала, мужчина выбежал из банкомата незадолго до детонации. В результате выбиты окна, разрушен предбанник отделения. Информации о пострадавших пока нет. На месте работают экстренные службы.
