19 марта, 14:03

Взрыв произошёл в отделении Россельхозбанка на севере Москвы

Обложка © Telegram / SHOT

Взрыв произошёл в отделении Россельхозбанка на севере Москвы, пишет Mash. Предварительно снова речь идёт о подрыве, совершённом «жертвой мошенников».

По данным телеграм-канала, мужчина выбежал из банкомата незадолго до детонации. В результате выбиты окна, разрушен предбанник отделения. Информации о пострадавших пока нет. На месте работают экстренные службы.

СК показал видео со студенткой, которая едва не убила москвичку по заданию мошенников
Александра Вишнякова
