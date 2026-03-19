Подрывником отделения банка в Москве оказался подросток, он задержан

Взрыв в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского в Москве устроил подросток, он уже задержан. Об этом сообщает SHOT.

Подрывник, которого завербовали украинские мошенники, сам пострадал — у него ожоги и осколочные ранения.

Напомним, взрыв произошёл в отделении Россельхозбанка на севере Москвы днём 19 марта. В результате выбиты окна, разрушен предбанник отделения. На месте работают экстренные службы.