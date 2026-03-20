Мошенники годами продавали «несуществующие» автозапчасти по объявлениям и выводили деньги в крипту

Сотрудники Московского уголовного розыска задержали двух жителей столицы, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленники на протяжении нескольких лет обманывали покупателей дорогостоящих автозапчастей, используя сложную конспиративную схему. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Москве раскрыли банду, обманувшую 90 покупателей автозапчастей.

По данным полиции, преступная группа действовала с 2019 года. На сервисе бесплатных объявлений через посредников они размещали предложения о продаже комплектующих для иномарок, а фото и видеообзоры брали с зарубежных сайтов. В качестве места для личного осмотра указывали отдалённые города Подмосковья, вынуждая покупателей соглашаться на доставку.

После перевода денег аферисты предоставляли фиктивные накладные и поддельные видеозаписи, подтверждающие отправку. Однако на самом деле заказы не отправлялись, а средства выводились через счета подставных лиц и конвертировались в криптовалюту. В одном только эпизоде с покупкой комплекта колес потерпевший лишился 135 тысяч рублей.

Оперативники установили личности подозреваемых и задержали их при поддержке Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По предварительным данным, количество эпизодов превышает 90, следствие продолжает устанавливать всех участников преступной схемы.

Ранее правоохранительные органы пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконным использованием абонентских терминалов для пропуска трафика телефонных звонков и массовых рассылок. В Новосибирске и Иркутске изъято более полутора тысяч сим-карт, три сим-бокса, антенны, ноутбуки, телефоны, банковские карты, задержаны четверо подозреваемых.