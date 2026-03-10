«Вино» из одной бочки: МВД накрыло подпольный алкоцех в Подмосковье
Ирина Волк: В Подмосковье пресекли подпольное производство спиртного на 30 тонн
Обложка © МВД России
В Подмосковье задержали группу подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте спиртосодержащей продукции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, организатором подпольного бизнеса был владелец одного из кафе. Производство находилось в подсобных помещениях на территории нескольких населённых пунктов Московской области.
Как установили правоохранители, кустарно изготовленные жидкости разливали по бутылкам, вручную наклеивали на них этикетки с благородными названиями и затем отправляли в небольшие магазины и заведения общепита.
Во время обысков сотрудники полиции нашли резервуары со спиртным общим объёмом свыше 30 тонн. Кроме того, изъято более 4,2 тысячи литров готовой к продаже продукции без обязательной маркировки.
Также полицейские забрали оборудование, тару, этикетки и другие предметы, имеющие значение для расследования. Продукцию, произведённую в антисанитарных условиях, направили на экспертизу.
Уголовное дело возбуждено по статьям 171.1 и 171.3 УК РФ. Следственные действия продолжаются.
