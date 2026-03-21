Мошенники начали красть деньги через маркетплейсы, предлагая дешёвые товары

Выявлена новая схема обмана, нацеленная на пользователей онлайн-площадок. Злоумышленники получают доступ к профилям и используют данные о заказах для дальнейших действий, рассказали журналистам телеком-эксперты.

«По данным экспертов, злоумышленники отслеживают покупки пользователей на маркетплейсах и специализированных сайтах, а затем под видом продавцов предлагают приобрести аналогичный товар по уникальной цене», — приводит мнение аналитиков РИА «Новости».

Получив доступ к профилю, аферисты изучают историю просмотров и заказов. Особенно часто их интересуют редкие позиции: медицинская техника, товары для животных или нестандартные детали. После этого потенциальной жертве звонят. Собеседник представляется частным продавцом или сотрудником небольшого магазина и предлагает именно тот товар, который человек недавно искал, но значительно дешевле рынка.

Далее клиенту отправляют ссылку якобы для предоплаты. На деле это приводит к потере средств: деньги уходят мошенникам, а заказ не существует. Эксперты подчеркивают, что опасность схемы — в персональном подходе. Человек получает предложение, совпадающее с его интересами, и теряет бдительность, считая находку удачной.

«Любые подобные сделки стоит совершать только внутри проверенных торговых площадок, не переходя на внешние ресурсы. В случае возникновения такой ситуации не передавайте личную информацию, не переходите по подозрительным ссылкам и немедленно прекратите диалог. Перепроверьте информацию о товаре и продавце через официальные ресурсы», — советуют эксперты.

Ранее в Москве сотрудники полиции накрыли узел связи телефонных мошенников. Задержаны три человека, которые отвечали за функционирование сим-боксов. Злоумышленники специально снимали квартиры под размещение специальной аппаратуры.