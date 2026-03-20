В Совфеде назвали два главных приёма кибермошенников

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков назвал два простых приёма, которые мошенники используют для обмана граждан. Первая уловка аферистов, как отметил политик, заключается в обещание прибыли за те небольшие деньги, которые им переведут.

Второй приём — убеждение россиян в том, что государство, банки и законодатели всех обманывают. Сенатор рассказал, как однажды услышал разговор женщины с оператором банка: сотрудница кредитной организации пыталась отговорить собеседницу, находившуюся под влиянием злоумышленников, снять половину накоплений со счёта. Только на пятнадцатой минуте разговора женщина поняла, что её хотят обмануть.

«Осознание приходит тяжело. Поэтому я считаю, что если бы средства массовой информации уделяли проблеме больше внимания, это дало бы свой результат», — цитирует парламентария kp.ru.