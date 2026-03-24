Девушка-курьер украла сейф с миллионами во Владивостоке, обманув ребёнка

Во Владивостоке произошла история в духе шпионских боевиков, только с очень грустным финалом. Мошенники убедили ребёнка передать им ключи от родительского дома, представившись сотрудниками органов безопасности. В итоге семья лишилась 6 миллионов рублей и 95 тысяч долларов, которые беспечно хранились в сейфе.

Схема оказалась до боли простой: злоумышленники написали мальчику сообщение о якобы взломанном аккаунте на «Госуслугах». Чтобы «аннулировать доверенность со злоумышленниками», школьнику велели оставить ключ от входной двери для проведения «необходимых действий». Доверчивый подросток выполнил все инструкции, открыв путь преступникам.

Когда мама вернулась домой, застать «оперативников» не удалось, зато обнаружилась пустая ячейка. Позже выяснилось, что в квартире орудовала 20-летняя жительница Москвы, прилетевшая на Дальний Восток по заданию кураторов.

Девушка, которую, по ее словам, принудили к преступлению шантажом, технично вскрыла стенку сейфа и перевела все наличность на счета заказчиков. В ходе проведения оперативно-разыскных и специальных технических мероприятий подозреваемую задержали.

Теперь вместо легких денег гастролёршу ждут серьёзные проблемы с законом. Против неё возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ, а суд уже отправил даму под арест. Пока кураторы остаются на свободе, основной исполнительница готовится к долгому судебному разбирательству.

Ранее Life.ru писал об алгоритме действий при взломе Госуслуг. Первым делом следует связаться с банками и запретить оформление кредитов на своё имя. Затем нужно обратиться в ближайший МФЦ для смены пароля или позвонить в службу поддержки «Госуслуг» и сообщить о взломе.