«Оправдаться мошенниками больше не получится»: В ГД предложили ужесточить наказание под влиянием извне

В Госдуме предложили считать обман со стороны телефонных мошенников отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. О причинах инициативы в беседе с Life.ru рассказал первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

По его словам, ссылки на влияние телефонных мошенников всё чаще используются как попытка смягчить ответственность за преступления, и эту практику необходимо пресечь.

Ссылки на телефонных мошенников, кажется, пора уже сделать вовсе не смягчающим, а, наоборот, отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Алексей Журавлёв Первый заместитель председателя Комитета по обороне

Он отметил, что сегодня некоторые обвиняемые оправдывают свои действия тем, что якобы действовали под воздействием неизвестных лиц, в том числе через мессенджеры. По мнению депутата, если человек дееспособен и находится в здравом уме, он должен нести полную ответственность за свои поступки.

Журавлёв также подчеркнул, что подобные преступления, в том числе поджоги банкоматов, следует квалифицировать максимально строго. А влияние неведомых лиц, в частности Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) или Службы безопасности Украины (СБУ), не брать в расчёт.

«Если человек действительно не отдаёт отчёт своим действиям, он должен находиться в медицинском учреждении, а не представлять опасность для окружающих», — добавил он.

