В Госдуме сочли идеологической диверсией слова Пугачёвой о террористе Дудаеве

Слова певицы Аллы Пугачёвой в поддержку террориста Джохара Дудаева являются идеологической диверсией, поэтому к таким персонам следует относиться как в врагам народа. Об этом в беседе с RT заявил депутат Госдумы Александр Бородай, подчеркнув невозможность привлечь сбежавших иноагентов к ответственности в ближайшее время.

По словам бывшего главы ДНР, высказывания певицы в адрес чеченского сепаратиста и её критика спецоперации — часть враждебной пропаганды.

«Поэтому к этим людям надо относиться как к врагам России», — заявил депутат.

Он также признал, что добиться экстрадиции уехавших за границу иноагентов сейчас невозможно, как и привлечь их к реальной ответственности.