В Госдуме сочли идеологической диверсией слова Пугачёвой о террористе Дудаеве
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Слова певицы Аллы Пугачёвой в поддержку террориста Джохара Дудаева являются идеологической диверсией, поэтому к таким персонам следует относиться как в врагам народа. Об этом в беседе с RT заявил депутат Госдумы Александр Бородай, подчеркнув невозможность привлечь сбежавших иноагентов к ответственности в ближайшее время.
По словам бывшего главы ДНР, высказывания певицы в адрес чеченского сепаратиста и её критика спецоперации — часть враждебной пропаганды.
«Поэтому к этим людям надо относиться как к врагам России», — заявил депутат.
Он также признал, что добиться экстрадиции уехавших за границу иноагентов сейчас невозможно, как и привлечь их к реальной ответственности.
Напомним, что в одном из интервью Алла Пугачёва назвала Джохара Дудаева, признанного террористом, «приличным, порядочным и интеллектуальным» человеком. После этих высказываний к певице подали иск на 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, под вопросом оказались её авторские отчисления — речь идёт о 28 миллионах рублей ежегодно. Певицу даже могли посадить в тюрьму на пять лет, однако в сентябре 2025 года суд не дал ход этому делу.
