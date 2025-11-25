Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на заявления певицы Аллы Пугачевой о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве, привела в пример своего деда – ветерана Великой Отечественной войны. По словам дипломата, дед без лишнего шума посвятил свою жизнь стране после войны, в отличие от тех, кто ищет публичности.

Она выразила уверенность, что подлинное служение не требует демонстрации. Дипломат напомнила, что Дудаев приходил к власти «кровавым путём» с помощью убийств. Захарова не знает, известно ли Пугачёвой об этих преступлениях сепаратиста. Она также указала на прошлые случаи «обмана всей страны» со стороны Примадонны.

«Прошу прощения, но человек на весь мир заявил, что её брак с Филиппом Киркоровым был постановочным. И вы до сих пор ему верите? <…> Может, перестанем быть наивными? Может, наконец, сами себе хоть признаемся, что да, есть такие люди, которые обманывают? И потом ещё и насмехаются», — заметила Захарова в эфире шоу «Эмпатия Манучи».