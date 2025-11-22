Публикация британской газеты The Telegraph о финском снайпере Симо Хяюхя является русофобской. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале раскритиковала героизацию личности, участвовавшей в советско-финском конфликте 1939-1940 годов.

«Неонацизм шагает по Европе. «Я убил 500 русских» – так звучит заголовок статьи в британской The Telegraph, посвящённой фигуре финского снайпера Симо Хяюхя. Увлёкшись переписыванием истории, британцы записали «убийцу русских» в... герои Второй мировой войны. Хотя Симо Хяюхя принимал участие только в советско-финском конфликте 1939-1940 годов», — написала Захарова.

Захарова подчеркнула, что включение данной фигуры в цикл материалов о Второй мировой войне представляет собой сознательную фальсификацию истории. Она указала, что это соответствует целенаправленной кампании по исключению Советского Союза из антигитлеровской коалиции и дискредитации подвига Красной армии. Более того, подобные публикации систематически очерняют вклад СССР в победу над нацизмом.

Представитель МИД обратила внимание на судьбу самого Хяюхя, который стал инвалидом в результате боевых действий, не смог завести семью и умер в одиночестве. Захарова выразила возмущение попытками представить эту историю в героическом свете, назвав статью «русофобской агиткой». Она также напомнила, что Финляндия воевала на стороне гитлеровской Германии с 1941 года, а сам снайпер хотел присоединиться к этим действиям, но не смог из-за полученного ранения.

«Политический заказ диктует лепить врагов из русских, которых можно убивать сотнями, купаясь в крови. Нашли того, кто это действительно делал, его и превращают в «героя» – локального рэмбо финского рóзлива ... Финляндия вступила в НАТО, а там реабилитация нацизма и русофобия – основополагающие линии», — отметила Захарова.

Ранее Мария Захарова обвинила главу Бюро национальной безопасности Польши Славомира Ценцкевича в целенаправленном нагнетании русофобских настроений. Дипломат пояснила, что польский чиновник эксплуатирует тему информационной безопасности для создания враждебного образа России. Она подчеркнула, что подобные обвинения в гибридных акциях являются частью систематической кампании по дискредитации российской внешней политики.