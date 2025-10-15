Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 октября, 11:12

«Нагнетание русофобии»: Захарова отреагировала на заявление польской разведки о войне с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала слова главы Бюро национальной безопасности Польши Славомира Ценцкевича о противостоянии Москвы и ЕС как целенаправленную попытку усилить русофобские настроения. Слова дипломата приводит «Лента.ру».

«Они эксплуатируют тему информационной безопасности для нагнетания русофобских настроений. Вот сейчас это сделал глава Бюро национальной безопасности в интервью Financial Times. Он обвинил нашу страну в неких гибридных акциях», — заявила Захарова.

По её словам, поставки оружия и финансовая поддержка Украины со стороны Польши и других европейских стран направлены не на укрепление безопасности, а на противодействие России. Захарова отметила, что цель этих стран — добиться стратегического поражения России.

Ранее глава польской разведки Ценцкевич заявил о наличии конфликта между Польшей и Россией. Он обвинил Москву в усилении «гибридных атак» на европейские страны, не предоставив при этом доказательств. В интервью Financial Times Ценцкевич отметил, что в киберпространстве Польша находится в состоянии войны, а не просто под угрозой.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

