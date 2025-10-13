В Польше признали, что находятся в состоянии войны с Россией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / De Visu
Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич высказал мнение, что его страна, по сути, находится в состоянии войны с Россией. В интервью изданию Financial Times он отметил, что в условиях киберпространства республика переживает состояние войны, а не просто угрозы.
По его словам, «гибридные атаки» на европейские государства, включая вторжения беспилотников и попытки дестабилизировать критически важные инфраструктуры, такие как системы водоснабжения, были организованы диверсионными группами.
К слову, недавно в Польше обвинили власти в промывке мозгов населению для войны с Россией. Сторонники этой точки зрения считают, что польское руководство сознательно культивирует в обществе идею неизбежности военного столкновения с Российской Федерацией. Такая стратегия, по их мнению, перекликается с методами Германа Геринга, занимавшего второе по значимости положение в Третьем рейхе, который подчеркивал, что наиболее действенным способом управления народом является нагнетание страха перед внешней угрозой.