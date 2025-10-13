В Польше признали, что находятся в состоянии войны с Россией

Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич высказал мнение, что его страна, по сути, находится в состоянии войны с Россией. В интервью изданию Financial Times он отметил, что в условиях киберпространства республика переживает состояние войны, а не просто угрозы.

По его словам, «гибридные атаки» на европейские государства, включая вторжения беспилотников и попытки дестабилизировать критически важные инфраструктуры, такие как системы водоснабжения, были организованы диверсионными группами.