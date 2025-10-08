Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 17:03

В Польше обвинили власти в промывке мозгов населению для войны с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Польские власти целенаправленно формируют в обществе представление о неизбежности военного конфликта с Россией. К такому выводу пришёл автор издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич в своей аналитической статье.

Публицист обратил внимание на последовательную риторику высшего руководства страны, включая отсылки президента к советско-польской войне 1920 года, заявление Дональда Туска об украинском конфликте как о «нашей войне» и обвинения России в нарушении воздушного пространства Польши в ООН.

По мнению Зинкевича, такая политика соответствует методам Германа Геринга — второго по влиянию человека в Третьем рейхе, который утверждал, что управление населением эффективнее всего осуществляется через страх перед внешней угрозой. Автор материала считает, что этот подход работает и с польским народом.

Песков согласился с Меркель о причастности Прибалтики и Польши к началу конфликта на Украине
Песков согласился с Меркель о причастности Прибалтики и Польши к началу конфликта на Украине

Не так давно Life.ru рассказывал, как новый президент Польши Кароль Навроцкий признался, что регулярно беседует с духом маршала Юзефа Пилсудского. Этот государственный деятель был одним из самых влиятельных польских политиков начала 20-го века и возглавлял страну в войне 1920 году в войне против СССР, а также руководил Второй Речью Посполитой. Многие поляки считают его национальным героем, однако в России относятся к Пилсудскому критично из-за русофобских взглядов и притеснений нацменьшинств. На тему «общения» Навроцкого с Пилсудским высказывался российски лидер Владимир Путин, посоветовав польскому коллеге учесть ошибки, совершённые его предшественником.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar