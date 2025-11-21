Ответственность за коррупцию на Украине должны нести «создатели» Владимира Зеленского — экс-президент США Джо Байден, экс-премьер министр Борис Джонсон и Еврокомиссия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, западные политики внимательно окружали киевский режим, фактически открывая каналы для хищений.

«Это их выкормыш, это их монстр, которого они столько создавали. Они не должны сейчас морщить носик и говорить, что не в курсе и для них это стало чем-то шокирующим. Это их чудовище, и они за него должны нести ответственность и разделять его позор», — подчеркнула дипломат в беседе с телеканалом «Звезда».