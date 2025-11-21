Захарова: Запад должен разделить с «выкормышем» Зеленским ответственность за коррупцию на Украине
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Ответственность за коррупцию на Украине должны нести «создатели» Владимира Зеленского — экс-президент США Джо Байден, экс-премьер министр Борис Джонсон и Еврокомиссия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, западные политики внимательно окружали киевский режим, фактически открывая каналы для хищений.
«Это их выкормыш, это их монстр, которого они столько создавали. Они не должны сейчас морщить носик и говорить, что не в курсе и для них это стало чем-то шокирующим. Это их чудовище, и они за него должны нести ответственность и разделять его позор», — подчеркнула дипломат в беседе с телеканалом «Звезда».
Захарова добавила, что Запад рассчитывал на иной исход конфликта, ожидая разделить триумф Зеленского, однако ситуация сложилась иначе. По мнению дипломата, коррупционные схемы сопровождались западной поддержкой, и теперь Запад не должен отстраняться от ответственности.
Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Согласно обвинительному заключению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), фамилия Зеленского присутствует в материалах расследования. По версии следствия, предприниматель, используя личные связи с главой государства и рядом госслужащих, организовал схему по легализации средств в обход ограничений, действующих в период военного положения.
